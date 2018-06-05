В МГТУ им. Г. И. Носова откроют прокатный стан, которому нет аналогов в мире

ТАСС , 5 июня. В Магнитогорском государственном техническом университете ( МГТУ ) им. Г. И. Носова открылась международная лаборатория «Механика градиентных наноматериалов». Как рассказали сегодня в университете, она позволит ведущим ученым РФ и зарубежья разрабатывать наукоемкие производственные технологии и опытно-экспериментальное оборудование для создания новых материалов с уникальным сочетанием таких свойств как пластичность и прочность для перспективных конструкционных применений в авиационной, автомобильной, военной и других отраслях.

Уфы и В вузе уточнили, что МГТУ славится школой ассиметричной прокатки, она считается одной из лучших в мире. Под руководством профессора, д.т.н. Александра Песина создается современная лаборатория, включающая в себя новый прокатный стан ассиметричной холодной прокатки, которому нет аналогов в мире. К его созданию привлечены ученые трех научных школ из Москвы Магнитогорска . Непосредственное строительство стана начнется в следующем году, сообщают в МГТУ.

По словам Песина, в последние годы динамично развивались методы интенсивной пластической деформации. Они позволили получать ультрамелкозернистую структуру материалов с размером зерен меньше 1000 нм. В результате удалось увеличить прочность в 2-2,5 раза для чистых металлов и на 40-80% для сплавов. Однако, в большинстве случаев удавалось получить существенное улучшение свойств металлов только для изделий ограниченного размера. При этом разработка таких технологий для промышленного применения остается сложной научно-технической проблемой. «Для ее решения требуется использование так называемых непрерывных схем интенсивной пластической деформации, при которых отсутствуют технологические ограничения по длине заготовки. К ним относится и асимметричная прокатка. Следует отметить, что после установки нового стана мы сможем разрабатывать новые технологии, что повысит конкурентоспособность лаборатории и авторитет университета», — пояснил Песин.

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