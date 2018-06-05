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Монгольские учёные будут участвовать в раскопках золотоордынских древностей в Крыму
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Монгольские учёные будут участвовать в раскопках золотоордынских древностей в Крыму 

Парламентская газета 14 минут назад
Фото: Парламентская газета
Монгольские учёные собираются участвовать в раскопках золотоордынских древностей на территории Старого Крыма. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доктор исторических наук, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, пишет РИА «Новости Крым».
Он сообщил, что договорились об этом ещё два месяца назад и монгольские учёные уже прибыли в Симферополь. Сейчас с ними обсуждаются детали будущих археологических исследований.
По его словам, это достаточно известные учёные из нескольких научных и научно-образовательных организаций.
«У нас готовится крупный интересный проект по изучению золотоордынских древностей на территории Крыма. Прежде всего речь идёт о нашей совместной работе с экспедицией КИПУ, ведущей раскопки на территории средневекового Солхата город Старый Крым», — сказал Вадим Майко.
Частично начать работы учёные собираются уже в текущем году. По словам директора института, в настоящее время монгольские коллеги знакомятся с объектами, где предполагается вести раскопки. Полноценно работать в экспедиции они начнут с 2019 года.
По словам учёного, все работы будут проводиться под руководством российских специалистов по разрешительным документам. Все находки, которые будут найдены при проведении совместных работ, поступят в музеи полуострова, а монгольские коллеги будут иметь возможность с ними ознакомиться и смогут рассказать об этом в своей стране.
«Запланированы как посещения монгольскими специалистами нашего полуострова, так и нашими специалистами Монголии», — добавил Вадим Майко.
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