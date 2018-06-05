Сибирские ученые создали более емкий тип сорбента для хранения метана

НОВОСИБИРСК , 5 июня. / ТАСС /. Ученые из новосибирского Института Катализа имени Г. К. Берескова Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из Манчестерского университета разработали новый тип пористых соединений, которые обладают более высокой емкостью метана и позволяют снизить вес и плотность оборудования, в котором будет храниться газ. Об этом во вторник ТАСС рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник института Даниил Колоколов.

"Перед нами стояла задача эффективно хранить и очищать метан для промышленных нужд и автомобилей. Этот газ очень летучий, поэтому его сжижение — это очень энергозатратный процесс, да и к тому же при сжижении хранить его придется в тяжелом и толстом баллоне, с давлением около 140 атмосфер. Полученный нами адсорбент позволяет увеличить емкость хранения метана, который затем можно будет перевозить с помощью более легкого и компактного оборудования, где давление уже будет в пределах 65 атмосфер", — сказал Колоколов.

Он также уточнил, что сейчас на рынке есть различные сорбенты, емкость которых примерно на 10% меньше нового материала. Благодаря этой характеристике сорбент может быть в будущем применен в автомобильной промышленности, что позволит сократить вредные выбросы от транспорта и снизить стоимость перевозок.

"Сейчас уже есть опытные образцы автомобилей, которые используют метан в качестве топлива. Насколько мне известно от зарубежных коллег, промышленные компании уже заинтересованы в применении нового материала. Примерно пять лет назад были только попытки сделать подобное решение, сейчас же уже рассматриваются более широкие применения такого сорбента, например по очистке метана", — добавил ученый.

Колоколов также отметил, что стоимость нового сорбента будет комфортной для промышленных компаний. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.