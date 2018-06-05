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В Риме найдена могила атлета IV века до нашей эры
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В Риме найдена могила атлета IV века до нашей эры 

Ридус 32 минуты назад
Фото: Ридус
Группа итальянских ученых во время раскопок на окраине Рима обнаружила необычное захоронение второй половины IV века до нашей эры. Погребение принадлежало мужчине, который при жизни занимался спортом.
Погребение нашли случайно во время ремонтных работ, когда рабочие пробурили стену в погребальной камере. Дальше за дело взялись археологи, которые подтвердили, что это древнее захоронение IV века до нашей эры.
В могиле ученые обнаружили останки трех мужчин и женщину, которых хоронили в разное время. Предположительно, это мог быть семейный склеп.
В самом раннем захоронении находился скелет мужчины 35−45 лет и женщина. В более позднем были останки двух мужчин.
Захоронение полностью сохранилось, мы сможем изучить не только тела, но и погребальный инвентарь, — пояснили археологи.
В погребении были типичные для обрядов захоронения IV века до нашей эры предметы: украшения, керамическая посуда и глиняные фигурки. Особый интерес у ученых вызвали артефакты, которые могли использоваться в спортивных соревнованиях.
Археологи обнаружили бронзовые скребки, которыми спортсмены удаляли с тела пот и грязь после занятий спортом. Поэтому захоронение условно назвали «могилой атлета».
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