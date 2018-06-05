Метановые дюны обнаружили на поверхности Плутона

Исследование показывает, что поверхность Плутона более разнообразна, чем предполагалось ранее.

Миссия «Новые горизонты» НАСА произвела революцию в исследовании Плутона, когда он приблизился к далекому миру в июле 2015 года. Среди его многочисленных открытий были странные образования, похожие на Земные дюны.

Международная группа исследователей обнаружила дюны на границе ледяной равнины «Планити» после анализа изображений поверхности карликовой планеты, полученных в июле 2015 года. Эти дюны распространились по области, близкой к горной цепи, и, вероятно, состоят из метана.

Моделирование показывает, что эти дюны могут быть образованы зернами размером с песок из твердого метанового льда, переносимого ветрами Плутона. Зерна метана могли быть подняты в атмосферу плавящимся азотным льдом или снесены из близлежащих гор. Тем не менее, открытие удивительно, потому что атмосфера Плутона считается слишком тонкой, чтобы создавать такие подобные Земле объекты.

«Мы знали, что у каждого тела солнечной системы с атмосферой и сплошной скалистой поверхностью есть дюны, но мы не знали, что мы найдем на Плутоне. Оказывается, хотя атмосфера настолько тонка, а температура поверхности около -230 ° с, мы все еще видим формирование дюн. Данные от космического аппарата «Новые горизонты» дали нам новый уровень детализации, но пришлось потрудиться, чтобы объяснить, как это возможно. Это еще один кусочек головоломки, чтобы понять этот разнообразный и отдаленный организм, и дает нам более глубокое понимание геологических процессов, которые влияют на него». Сказал автор исследования доктор Мэтт Телфер из Университета Плимута.

Дюны нуждаются в плотной атмосфере, при которой возникают условия подъема частиц с земли. Понимание того, как дюны формируются в условиях Плутона, улучшит наше понимание аналогичных свойств, обнаруженных в других местах Солнечной системы.

«На Земле вам нужна определенная сила ветра, чтобы отправить частицы песка в воздух. Более низкая плотность атмосферы Плутона и чрезвычайно низкое атмосферное давление означают, что ветры, необходимые для поддержания переноса осадков, могут быть в сто раз слабее», — сказал д-р Эрик Парти из Кельнского университета. «Градиенты температуры в гранулированном ледяном слое, вызванные солнечным излучением, также играют важную роль. Объединив данные, мы обнаружили, что эти комбинированные процессы могут образовывать дюны в нормальных, повседневных условиях ветра на Плутоне».