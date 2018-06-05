LIVE: запуск ракеты Pegasus с космическим аппаратом ICON

Ionospheric Connection Explorer — одна из запланированных миссий NASA , разработанных для изучения связи между земной и космической погодой. В качестве основного исполнителя выступил Калифорнийский университет в Беркли.

Предполагается, что космический аппарат ICON будет в течение двух лет наблюдать термосферу и ионосферу нашей планеты. Он имеет четыре главных инструмента: интерферометр Michelson, прибор измерения перемещения ионов и два ультрафиолетовых сканера.

Ракета Pegasus, с помощью которой произведут старт, — американская крылатая ракета-носитель легкого класса с возможностью воздушного старта. Разработчик — компания Orbital Sciences Corporation.

Предыдущий запуск этой ракеты состоялся 15 декабря 2016 года. Тогда усушено вывели на орбиту спутник CYGNSS.