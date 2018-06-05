Мозг гуппи, спасающихся от хищников, оказался тяжелее, чем у сородичей

Экологи из Ливерпульского университета имени Джона Мурса исследовали рыб гуппи, живущих в разных условиях. Они выяснили, что наличие хищников в обитаемых водах влияет на вес мозга представителей.

Биологи взяли образцы рыб из двух рек острова Тринидад. В каждой из них есть два разных условия. Первое — вершина водопада, где нет хищников, второе — водоемы, куда стекает вода и где водится много щук, охотящихся на мелкую добычу.

Ученые сравнили рыб и обнаружили, что мозги гуппи, обитавших рядом с хищниками, в среднем тяжелее на 17 процентов, чем у сородичей, которые жили на вершине водопада. Эта цифра учитывает отношение веса мозга к массе тела. Однако тенденция касалась только самцов, но не самок.

Чтобы подтвердить результаты, исследователи провели эксперимент. Они разделили выводок на две группы. Мальки первой пять раз в неделю на пять минут подвергались стрессу рядом с хищниками, плавающими в примыкающем аквариуме. Специалисты добавляли в воду запахи плотоядных для большей убедительности. Такая практика продолжалась в течение первых 45 дней жизни мальков. Контрольная группа развивалась в обычных условиях. Мозги самцов первой группы показали относительное увеличение массы на 21 процент.

Один из авторов работы Лора Чуйнард-Тюли (Laura Chouinard-Thuly) рассказала о целях эксперимента:

«Мозг — очень податливый орган, детский опыт может определить, как пройдет его развитие. Мы хотели посмотреть, будет ли тот же эффект хищничества, распространенный в дикой природе, проявляться в контролируемой среде и обуславливается ли он уроками ранних этапов жизни».

Ученые также определили причину, почему увеличение массы мозга распространяется только на самцов. Они обладают более яркой окраской, в отличие от самок, а потому заметнее в воде.

В мае международная команда биологов провела длительное исследование реки Мара в Африке и связала гибель рыб в ней с экскрементами гиппопотамов.