Предсказана неминуемая гибель инопланетных цивилизаций

Международная группа ученых из США Германии определили наиболее вероятные сценарии развития человечества и инопланетных цивилизаций, большинство из которых заканчивается коллапсом. Исследователи учитывали влияние разумных существ на климат собственной планеты и то, как это воздействие может обернуться для инопланетян. Статья опубликована в журнале Astrobiology. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты разработали математическую модель, которая учитывает численность населения, изменение климата и емкость окружающей среды — оптимальное число особей, которое может быть обеспечено пищей и другими благами без ущерба для его дальнейшего существования. Основой модели стали результаты исследований цивилизации рапануйцев на острове Пасхи, которая достигла пика развития в 1200-1500 годах нашей эры, а ее упадок произошел к XVIII веку из-за истощения ресурсов. Оказалось, что развитие любой цивилизации может пойти по одному из четырех путей.

В сценарии «вымирание» численность населения планеты быстро растет вместе со средней температурой. В конечном итоге технологическая цивилизация достигает пика развития, однако затем начинается ее падение, поскольку климат оказывается непригодным для существования большого числа существ. В какой-то момент система вновь придет в равновесие, однако при этом выживет лишь небольшая доля населения. Во втором сценарии, который является единственным из позитивных, происходит устойчивое развитие без катастрофических последствий, которое возможно лишь при условии, что цивилизация вовремя осознает, что необдуманное потребление ресурсов погубит ее саму.

Третий вариант предусматривает развитие и резкое сокращение числа населения без истощения ресурсов. Цивилизация гибнет, однако это необязательно приводит к полному исчезновению разумных существ. В последнем сценарии инопланетяне осознают, что их действия могут привести к катастрофе, однако переход на альтернативные виды топлива происходит слишком поздно и не способен предотвратить гибель.

По словам ученых, пока не ясно, какой сценарий более вероятен для человечества. Однако исследователи допускают, что люди могут изменить климат Земли до такой степени, что прекращение выбросов парниковых газов уже не улучшит ситуацию.