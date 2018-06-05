Зарплаты ученых в России резко выросли

Оклады научных сотрудников увеличились в первом квартале 2018 года в сравнении с первым кварталом прошлого года на 136%, следует из обзора НИУ ВШЭ

Средние зарплаты ученых выросли до 95,5 тыс. рублей, что в 34 раза превышает ожидаемую инфляцию 2018 года (4%), пишут «Известия»

На втором месте по росту зарплат оказались преподаватели учреждений профессионального образования — оплата их труда поднялась на 58% и составила 78 тыс. рублей.

На третьем месте идут врачи — их зарплаты выросли на 48%, до 73 тыс. рублей.

В целом в первом квартале 2018 года оплата труда увеличилась на 11% и составила 42,3 тыс. рублей, свидетельствуют данные Росстата