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Парни не смогут заменить девушек роботами даже в постели
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Парни не смогут заменить девушек роботами даже в постели 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Так называемые сексуальные роботы не являются ответом на преступления, а также болезни. Ученые уверяют, что эти роботы не смогут избавить людей от одиночества. В последние годы так называемые сексуальные роботы продвигаются в качестве инструмента предотвращения преступлений на половой почве, уменьшения уровня одиночества и даже пропаганды безопасного секса. Однако ученые из Великобритании опровергли утверждения о том, что роботы на это способны. По мнению экспертов, было бы ошибочным предполагать, что люди будут довольствоваться сексуальными роботами, отказавшись от живых партнёров, что повлияет на секс-трафик и проституцию. Кроме того, эксперты не обнаружили ни одного достойного внимания исследования, которое бы изучало влияние этих роботов на здоровье человека. Наконец, эксперты полагают, что сексуальные роботы будут формировать у молодых людей нереалистичные ожидания от живых женщин, которые никогда не соответствуют подобным пропорциям и показателям внешности. А это может стать причиной целой вспышки депрессий и психических расстройств. Впрочем, ученые не отвергают полностью всё то положительное, что могут принести роботы. К примеру, их можно использовать для решения проблем в отношениях, профилактики эректильной дисфункции и других расстройств. МедикФорум напоминает, что уже длительное время создатели этих сексуальных роботов поддерживают идею о том, что их производство полностью изменит всю структуру отношений между партнерами. Мучающиеся от одиночества мужчины смогут решить эту проблему, приобретя себя красивую женщину-робота. Стоимость подобных устройств, способных не только выполнять интимные функции, но и поддерживать разговор, сегодня достигает $15 000. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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