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Томские ученые зафиксировали резкий рост концентрации углекислого газа в Западной Сибири
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Томские ученые зафиксировали резкий рост концентрации углекислого газа в Западной Сибири 

BFM.RU 31 минуту назад
Ученые института оптики атмосферы (ИОА) имени В. Е. Зуева (Томск) зафиксировали резкий рост концентрации углекислого газа за последние 13 лет. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу инновационных компаний Томской области.
С 1997 года томские ученые измеряют вертикальное распределение парниковых газов над одним из регионов Западной Сибири. Для этого с самолета-лаборатории Ту-134 «Оптик»/Ан-30 «Оптик-Э» на высоте от 500 м до 7 км в стеклянные колбы отбирается воздух, которые затем отправляют в лабораторию Национального института исследования окружающей среды в Японию для газохроматографического анализа.
«Исследования показывают, что до 2004 года летом концентрация углекислого газа во внешних слоях атмосферы практически не увеличивалась, но с 2005 года начался рост в нижних слоях — и намного быстрее по сравнению со среднеглобальной динамикой», — говорится в пресс-релизе.
По словам замдиректора ИОА Бориса Белана, ученые выяснили, что с середины 2000-х годов выбросы российских предприятий, площадь лесных пожаров и температура воздуха не менялись, поэтому они не могли повлиять на концентрацию углекислого газа.
«Пока гипотезы, почему с 2005 года на этой территории начался резкий рост концентрации углекислого газа, нет. Но леса уже не успевают перерабатывать дополнительные выбросы, а их накопление в атмосфере может способствовать глобальному потеплению», — подчеркнул Белан.
Подобные исследования ведутся в районах Боулдера (Колорадо, США) и Амазонки — это критические территории, где можно отследить, откуда появляется и куда перемещается углекислый газ. Исследования томского института — единственные в таком роде в России и самые протяженные по времени.
Вместе с тем Белан отметил, что, возможно, уникальные исследования глобального масштаба вскоре придется свернуть из-за окончания срока эксплуатации самолета-лаборатории Ту-134.
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