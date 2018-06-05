Россияне перестали пользоваться «пиратским» ПО

Уровень использования "пиратского" программного обеспечения (ПО) в России по доле сократился с 2015 года на два процентных пункта и составил 62% по состоянию на 2017 год, сообщается в исследовании международной ассоциации производителей программного обеспечения BSA.

"На изменение доли незначительно повлиял "потребительский эффект" и несколько лет непрерывного обучения и защиты IP, увеличения использования абонентских услуг и переход от использования импортного программного обеспечения к местному легальному", — отметили в BSA.

Коммерческая стоимость нелицензионного программного обеспечения, установленного на персональные компьютеры в России, составила 1,291 миллиарда долларов после 1,395 миллиарда долларов в 2015 году.

Уровень использования "пиратского" ПО в мире за год сократился на два процентных пункта, до 37% от общего объема программного обеспечения, установленного на персональных компьютерах. Заражение нелицензионного ПО вредоносными программами обходится компаниям по всему миру примерно в 359 миллиардов долларов в год.

Компании, предпринимающие практические шаги на пути улучшения управления ПО, смогут рассчитывать на прирост прибыли вплоть до 11%, а за счет внедрения надежной программы управления программными активами (SAM) и программы оптимизации лицензий на ПО они могут сэкономить до 30% ежегодных расходов на "софт", говорится в исследовании.

В странах Центральной и Восточной Европы доля использования нелицензионных программ составила 57%, аналогичный процент был выявлен в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В странах Западной Европы показатель оказался на уровне 26%. В регионе Ближнего Востока и Африки этот уровень составил 56%, а в Латинской Америке — 52%.