Ещё
Как выглядит наша Земля с самого продвинутого метеоспутника NASA
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как выглядит наша Земля с самого продвинутого метеоспутника NASA 

TechCult 44 минуты назад
Фото: TechCult
Спустя три месяца после выведения на орбиту, метеоспутник GOES-17, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передал первые фотоснимки нашей планеты сверхвысокого качества. Он стал вторым погодным спутником серии GOES-R после GOES-16, запущенного двумя годами ранее. Оба предназначены для сканирования большей части Западного полушария, побережья Африки и далее до Новой Зеландии. GOES-17 находится на геостационарной орбите на высоте 36000 км над Землей. Главные цели их наблюдения — ураганы, районы, пострадавшие от засухи, лесных пожаров, уровень освещения городов и территории, покрытые туманом.
Последние снимки были сделаны GOES-17 с помощью аппаратуры ABI (Advanced Baseline Imager), сканирующей поверхность Земли в 16 спектральных диапазонах, включая видимый, инфракрасный и околоинфракрасный спектры. Благодаря этому, ученые получили возможность наблюдать движение и температуру различных типов облаков на большую глубину по сравнению с предыдущими спутниками, что позволяет делать более точные прогнозы погодных аномалий.
TechCult: последние новости
Бюро экзопланетных путешествий NASA предлагает виртуальные экскурсии по далеким мирам Как появились дюны Плутона — на планете, на которой нет ветра Появилась первая в мире религия на базе блокчейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия54
Глава ВМС Украины предупредил о «точке невозврата»151
Путин оценил возврат Крыма Украине666
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии85
Пугачеву взбесил танец Киркорова и Бузовой13
Видео
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
09:46
Иран задумался над возобновлением ядерной программы
В мире Другое
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании Другое
00:23
Танцы беременной Лободы шокировали фанатов
Шоу-бизнес
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение