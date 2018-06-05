Как выглядит наша Земля с самого продвинутого метеоспутника NASA

Спустя три месяца после выведения на орбиту, метеоспутник GOES-17, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передал первые фотоснимки нашей планеты сверхвысокого качества. Он стал вторым погодным спутником серии GOES-R после GOES-16, запущенного двумя годами ранее. Оба предназначены для сканирования большей части Западного полушария, побережья Африки и далее до Новой Зеландии . GOES-17 находится на геостационарной орбите на высоте 36000 км над Землей. Главные цели их наблюдения — ураганы, районы, пострадавшие от засухи, лесных пожаров, уровень освещения городов и территории, покрытые туманом.

Последние снимки были сделаны GOES-17 с помощью аппаратуры ABI (Advanced Baseline Imager), сканирующей поверхность Земли в 16 спектральных диапазонах, включая видимый, инфракрасный и околоинфракрасный спектры. Благодаря этому, ученые получили возможность наблюдать движение и температуру различных типов облаков на большую глубину по сравнению с предыдущими спутниками, что позволяет делать более точные прогнозы погодных аномалий.