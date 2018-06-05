Роскосмос зондирует Землю

5 июня вступает в силу федеральный закон «О внесении изменений в закон РФ „О космической деятельности“, касающийся создания федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли.

Документ разработан в соответствии с Концепцией развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 7 июля 2011 года. Этот план предусматривает создание единого общедоступного федерального банка данных и метаданных материалов дистанционного зондирования Земли, полученных с российских и иностранных космических аппаратов, а также установление порядка централизованной закупки информации дистанционного зондирования Земли.

Согласно документу, федеральный фонд данных находится в ведении уполномоченного органа по космической деятельности — государственной корпорации „Роскосмос“ . Плата, получаемая за предоставление данных и копий данных, содержащихся в федеральном фонде данных, зачисляется в доход федерального бюджета.

Начало дистанционного исследования Земли насчитывает семь десятилетий. С началом освоения околоземного космического пространства в конце 1950-х — начале 1960 гг. появилась и новая отрасль — дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) из космоса. Начала разрабатываться и методика дешифрирования снимков. Используемые вначале исключительно в военных целях космические снимки очень скоро обратили на себя внимание учёных и бизнес-сообщества как источник очень ценной и полезной информации. Отрасль ДЗЗ стала бурно развиваться, съёмочная аппаратура — совершенствоваться, появились новые технологии, в том числе мультиспектральная и гиперспектральная, радарная (радиолокационная) съёмка земной поверхности из космоса. Стали создаваться специальные, в том числе и коммерческие, спутники ДЗЗ.

Помимо традиционной военной и разведывательной сферы, космический мониторинг сегодня используется практически во всех отраслях народного хозяйства, однако по данным экспертов приоритетными направлениями остаются ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сельское хозяйство. Данные ДЗЗ активно используются также в лесном хозяйстве, охране окружающей среды, нефтегазовой сфере, недропользовании, водном хозяйстве, транспорте, связи и телекоммуникациях, муниципальном хозяйстве и так далее.

Основной тенденцией развития дистанционного зондирования Земли является создание группировок спутников.

Формирование современной российской орбитальной группировки ДЗЗ началось в июне 2006 года запуском первого гражданского КА высокого разрешения „Ресурс-ДК1“. Продолжением миссии отечественных спутников стали „Ресурс-П“ №1 (2013 г.), „Ресурс-П“ №2 (2014 г.), „Ресурс-П“ №3 (2016 г.), ведущие съёмку как в панхроматическом (чёрно-белые снимки), так и в мультиспектральном (цветные снимки) режимах.

В настоящее время в составе российской орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ насчитывается 9 космических аппаратов.

Согласно планам ГК „Роскосмос“, к 2025 году российская группировка будет включать в себя не менее 20 спутников.