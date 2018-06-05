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В Приморском океанариуме займутся исследованием «разговоров» белух
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В Приморском океанариуме займутся исследованием «разговоров» белух 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн — РИА Новости. Ученые в Приморском океанариуме во Владивостоке начали исследования, посвященные акустической активности белух, сообщает учреждение.
Основной площадкой для серии научных проектов в области биогидроакустики стала база исследования морских млекопитающих (БИММ) Приморского океанариума. Ученые отмечают, что белухи обладают самым широким звуковым спектром среди китообразных, их картина мира во многом состоит из звуковых образов.
"Акустики пишут сигналы морских млекопитающих многие десятилетия, но однозначных результатов расшифровки нет. Важна не только повторяемость эксперимента, но и одновременный контроль множества параметров — от солености воды до настроения белух. Мы рассчитываем на корректную регистрацию акустических сигналов… Доверие, которое существует между тренерами и белухами, означает минимум стрессовой погрешности в поведении млекопитающих", — говорит доцент кафедры приборостроения Инженерной школы ДВФУ Сергей Горовой.
Параллельно океанариум планирует совместные проекты с резидентом «Сколково» — компанией «Гидробионика», которая разрабатывает методы управления поведением промысловых видов — их «подсматривают» у морских млекопитающих и имитируют с помощью технических средств.
Первый проект касается технологии учета гидробионтов акустическими средствами. В рамках второго ученые на основе анализа поведения и акустических сигналов белух попутаются предложить способы эффективного промысла кальмара в заливе Петра Великого.
Ранее сообщалось, что в 2017 году ученые в Анадырском лимане на Чукотке воспроизвели белухам связные фрагменты сигналов, издаваемых их сородичами, и исследователям впервые удалось получить ответ от этих животных в дикой природе.
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