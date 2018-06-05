Ученый-лингвист: Арабский стал вторым языком в Швеции по распространённости

Как сообщает Expressen со ссылкой на ученого-лингвиста Микаэля Паркваля, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что арабский стал вторым по распространённости языком в Швеции . По словам ученого, такие перемены имеют историческое значение, поскольку с момента формирования шведской нации втором языком всегда был финский.

Арабский язык потеснил в Швеции финский на третье место, приводит Expressen исследование лингвиста Микаэля Паркваля.

По словам ученого, с высокой степенью вероятности арабский уже обогнал финский по распространённости. Это стало возможным благодаря размещению в стране большого количества мигрантов, а также увеличению среднего возраста финоязычного населения в Швеции, отметил ученый, добавив, что страна имеет дело с «исторической вехой».

«Дело в том, что финский был вторым по распространённости языком в Швеции длительное время, фактически он был таковым на протяжении всего времени существования шведов как нации», — пояснил эксперт.

Также ученый отметил, что его научные выводы начинают активно использовать различные ультраправые организации, которые постоянно говорят о появлении «Еврабии». «Для них это стало окончательным доказательством того, о чём они любят говорить, меня цитировал каждый второй правоэкстремистский безумный сайт», — заключил языковед.

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