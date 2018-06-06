Арабский язык вышел на второе место по распространенности в Швеции

Арабский язык потеснил финский по распространенности в Швеции . Об этом сообщает RT в пересказе ИноТВ.

По словам лингвиста Микаэля Паркваля такой сдвиг имеет историческое значение. Еще в 2016 году ученый предсказывал, что за короткое время арабский язык выйдет второе место по количеству людей в Швеции, которые считают его родным. Тогда, подсчитал лингвист, в Швеции проживало около 200 тысяч финоговорящих и 155 тысяч арабоговорящих.

Сейчас у ученого есть все основания полагать, что арабский уже обогнал финский по популярности, так как в Швецию приехало много людей, говорящих по-арабски, во-вторых, повысился средний возраст финоязычного населения в Швеции.

— Дело не только в том, что финский был вторым по распространённости языком в Швеции долгое время, фактически он был таковым на протяжении всего времени существования шведов как нации, — объяснил Паркваль.

Исследования эксперта не остались незамеченными правыми экстремистами. В частности они начали писать на своих сайтах о «Евроарабии». В свою очередь ученый не считает публикацию своих материалов — ошибкой. Об изменении языковой картины говорить необходимо, заявляет Микаэль Паркваль.