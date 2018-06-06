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Арабский язык вышел на второе место по распространенности в Швеции
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Арабский язык вышел на второе место по распространенности в Швеции 

Пятый канал 34 минуты назад
Фото: Пятый канал
Арабский язык потеснил финский по распространенности в Швеции. Об этом сообщает RT в пересказе ИноТВ.
По словам лингвиста Микаэля Паркваля такой сдвиг имеет историческое значение. Еще в 2016 году ученый предсказывал, что за короткое время арабский язык выйдет второе место по количеству людей в Швеции, которые считают его родным. Тогда, подсчитал лингвист, в Швеции проживало около 200 тысяч финоговорящих и 155 тысяч арабоговорящих.
Сейчас у ученого есть все основания полагать, что арабский уже обогнал финский по популярности, так как в Швецию приехало много людей, говорящих по-арабски, во-вторых, повысился средний возраст финоязычного населения в Швеции.
— Дело не только в том, что финский был вторым по распространённости языком в Швеции долгое время, фактически он был таковым на протяжении всего времени существования шведов как нации, — объяснил Паркваль.
Исследования эксперта не остались незамеченными правыми экстремистами. В частности они начали писать на своих сайтах о «Евроарабии». В свою очередь ученый не считает публикацию своих материалов — ошибкой. Об изменении языковой картины говорить необходимо, заявляет Микаэль Паркваль.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Эммануэль Макрон собирается сделать французский язык главным в Африке, а потом и в мире.
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