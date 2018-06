Сутки на Земле удлинняются

Когда геологи говорят, что миллиарды лет назад Земля была другой, речь обычно идет о бескислородной атмосфере, горячем климате, неузнаваемых очертаниях материков и океанов. Оказавшись на Земле полтора миллиарда лет назад, вы бы не узнали родную планету еще и потому, что сутки тогда были короче, чем сейчас, на целых шесть часов. В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, группа американских геологов приводит оценку изменения продолжительности земных суток по мере приближения Луны и изменения наклона земной оси.

“Луна медленно удаляется от Земли, и наша планета ведет себя как фигурист, который крутится волчком и медленно вытягивает руки, замедляя вращение”, — объясняет профессор геологии из университета Висконсин-Мэдисон Стивен Майер (Stephen Meyers), один из авторов исследования. В статье группа Майера описывает статистический метод, с помощью которого им удалось рассчитать скорость вращения Земли полторы тысячи миллионов лет назад. Полученные с помощью этого данные, надеется Майер, создать точные модели изменения климата Земли в ее далеком прошлом.

На движение Земли в космическом пространстве влияет множество факторов: гравитационное воздействие Солнца, Луны и планет Солнечной системы; под их действием меняются угол наклона земной оси, скорость ее вращения вокруг оси и скорость перемещения по орбите, наклон орбиты и ее геометрия. Когда меняется один или несколько из этих параметров, меняется и количество солнечного света и тепла, которое получает Земля в целом и ее отдельные части, и дозы доходящей до Земли солнечной радиации; все это, в совокупности с атмосферными факторами, определяет климат планеты. Изменения климата, в свою очередь, оставляют след в геологической летописи. Майер и его коллеги надеются с помощью новых расчетов привести в соответствие геологические данные о климате Земли в прошлом и наши представления о динамике вращения нашей планеты.