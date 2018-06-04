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Очередное пророчество: в 2018 году на планете наступит «новая эра»
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Очередное пророчество: в 2018 году на планете наступит «новая эра» 

Свободная пресса 47 минут назад
На протяжении столетий люди постоянно предсказывали катастрофы, из-за которых погибнет человечество. Однако «конец света» так и не поступал, но есть те, кто все равно верит, что когда-то это произойдет.
С развитием технологий, количество таких прогнозов растет в геометрической погрешности. Постоянно то тут то там видят НЛО, торнадо появляются из ниоткуда, а люди регулярно слышат непонятны звуки, которые доносятся с неба.
На днях, в СМИ появилась информация о греческом ученом Георгисе Гьялвасе, который еще в 80-х годах прошлого века заявлял, что в 2018 году на планете наступит некая «новая эра», запланированная «внеземным центром принятия решений». Что это за «ведомство» такое, ученый, конечно, не рассказал. Но отметил, что готовиться к «новому мировому порядку» стоит уже сейчас.
Прошло около 30 лет, а ничего не произошло, но еще есть время, чтобы сбылось пророчество, пишет «Рамблер-новости».
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