Очередное пророчество: в 2018 году на планете наступит «новая эра»

На протяжении столетий люди постоянно предсказывали катастрофы, из-за которых погибнет человечество. Однако «конец света» так и не поступал, но есть те, кто все равно верит, что когда-то это произойдет.

С развитием технологий, количество таких прогнозов растет в геометрической погрешности. Постоянно то тут то там видят НЛО, торнадо появляются из ниоткуда, а люди регулярно слышат непонятны звуки, которые доносятся с неба.

На днях, в СМИ появилась информация о греческом ученом Георгисе Гьялвасе, который еще в 80-х годах прошлого века заявлял, что в 2018 году на планете наступит некая «новая эра», запланированная «внеземным центром принятия решений». Что это за «ведомство» такое, ученый, конечно, не рассказал. Но отметил, что готовиться к «новому мировому порядку» стоит уже сейчас.

Прошло около 30 лет, а ничего не произошло, но еще есть время, чтобы сбылось пророчество, пишет «Рамблер-новости».

Новости науки: Конца света не будет: ученые опровергли скорую гибель землян