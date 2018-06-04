Ученые создали материал, восстанавливающий зубную эмаль

ЦХИНВАЛ, 4 июн — Sputnik . Британские ученые смогли разработать материал, позволяющий восстановить зубную эмаль, сообщает РИА Новости

При разработке вещества был задействован белок, вызывающий рост кристаллов. Новый материал способен противостоять экстремальным температурам, кислой пище и напиткам. Разработка ученых позволит зубам сохраняться в хорошем состоянии.

По заявлениям ученых, с помощью разработанного вещества в будущем можно добиться большого прогресса в регенерации твердых тканей и даже предотвратить разрушение зубов.