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Астрономы нашли систему с тремя землеподобными планетами
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Астрономы нашли систему с тремя землеподобными планетами 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Первая такая система удалена от Солнца примерно на 160 световых лет.
Астрономы из испанского Университета Овьедо по данным телескопа «Кеплер» пришли к выводу, что в космосе есть две новые планетные системы и три землеподобные планеты. Об этом пишет Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Отмечается, что первая такая система удалена от Солнца примерно на 160 световых лет и содержит три каменистых планеты радиусом как у Земли и весом в 1,4, 0,9 и 1,3 массы Земли.
Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, которые в два раза больше нашей планеты и в пять раз тяжелее.
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