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Китайские ученые изобрели уникальные аккумуляторы
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Китайские ученые изобрели уникальные аккумуляторы 

Свободная пресса 44 минуты назад
Фото: ЭКД!
Китайские ученые заявили о разработке уникальных сгибаемых литий-серных аккумуляторов, которые предназначены для гибкой интеллектуальной электроники.
Как пишет газета Жэньминь жибао он-лайн со ссылкой на исследователей Даляньского института химической физики при Академии наук Китая, в отличие от традиционных батарей, изготовляемых путём заливки жидких электролитов в твёрдые электроды, в новых батареях электролиты помещаются в ультратонкие металлические пластины, формирующие 3D-сети.
Благодаря этой технологии электролиты не выпадут из сетей, как бы их ни сгибали и ни скручивали гибкие материалы.
Кроме того, новый аккумулятор может повысить первоначальную удельную разрядную ёмкость до 1600 mAh, что в пять раз больше, чем у большинства литиевых батарей, доступных сейчас на мировом рынке.
Также разработанная китайскими учёными батарея более стабильна и упруга, кто муже отлично сохраняет заряд при сгибании и скручивании.
«Такие аккумуляторы лёгкие и имеют высокую плотность энергии. Они экономически эффективны с производственной точки зрения и имеют перспективы массового производства», — подчеркнули создатели батареи.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае появится телевидение сверхвысокой чёткости.
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