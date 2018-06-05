Китайские ученые изобрели уникальные аккумуляторы

Китайские ученые заявили о разработке уникальных сгибаемых литий-серных аккумуляторов, которые предназначены для гибкой интеллектуальной электроники.

Как пишет газета Жэньминь жибао он-лайн со ссылкой на исследователей Даляньского института химической физики при Академии наук Китая , в отличие от традиционных батарей, изготовляемых путём заливки жидких электролитов в твёрдые электроды, в новых батареях электролиты помещаются в ультратонкие металлические пластины, формирующие 3D-сети.

Благодаря этой технологии электролиты не выпадут из сетей, как бы их ни сгибали и ни скручивали гибкие материалы.

Кроме того, новый аккумулятор может повысить первоначальную удельную разрядную ёмкость до 1600 mAh, что в пять раз больше, чем у большинства литиевых батарей, доступных сейчас на мировом рынке.

Также разработанная китайскими учёными батарея более стабильна и упруга, кто муже отлично сохраняет заряд при сгибании и скручивании.

«Такие аккумуляторы лёгкие и имеют высокую плотность энергии. Они экономически эффективны с производственной точки зрения и имеют перспективы массового производства», — подчеркнули создатели батареи.

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