Ученые: в конце июня Землю «накроет» редкий звездный дождь

Как сообщает интернет-издание ToDay News Ufa, астрономы ожидают июньские Боотиды. Этот метеоритный поток можно наблюдать каждый год с 26 июня по 2 июля. Его источником является комета Понса-Виннеке, сквозь орбиту которой проходит наша планета.

Стоит отметить, что летние Боотиды — это не самый активный звездный дождь. В час можно наблюдать всего пару метеоров. Но, как утверждает эксперт ToDay News Ufa, в этом раз ожидается около 10 метеоров в час.

Пик Боотид прогнозируется на 28 июня. Ориентир — созвездие Волопаса, где находится радиант метеоритного потока.

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