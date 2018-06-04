Прогноз: люди смогут жениться на роботах уже в 2045 году

Дэвид Хэнсон, создатель знаменитого робота Sofia, уверен, что к этому времени роботы превзойдут человека во всем и станут требовать равных прав с людьми.

По мнению Хэнсона, уже в 2038 году роботы могут создать организацию для отстаивания своих прав. Несмотря на то, что к этому времени андроиды будут превосходить людей практически во всем, человеческий род продолжит относиться к ним как к существам второго сорта. Кроме того, искусственные создания научатся испытывать настоящие эмоции, и станут, как выразился ученый, «более любвеобильными».

Правительства и корпорации будут всеми силами пытаться подавить эмоциональную зрелость машин, ради безопасности человека», — говорит Хэнсон. «Но развитие искусственного интеллекта не стоит на месте: наступит такой момент, когда роботы обретут сознание и станут бороться за право на существование и свободe».

Сам Хэнсон приложил немало усилий для того, чтобы это случилось.