В Тимирязевской академии отметили юбилей ученого, давшего ей имя

День рождения Климента Тимирязева отметили сотрудники главного аграрного вуза страны. Делегация Тимирязевской академии побывала на Ваганьковском кладбище, где погребен ученый. Почтить память Тимирязева отправились проректоры, члены совета ветеранов, преподаватели, чьи научные труды основаны на его достижениях, а также студенты, только постигающие большую науку, но уже осознающие масштаб личности ученого. Об этом рассказали в пресс-центре академии.

— Это знаменательная дата для академии — 175-летие со дня рождения Тимирязева, — отметил проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов. — Мы, ученые, идем по стопам тех идей, которые начал претворять в жизнь выдающийся растениевод. Он до сих пор с нами и направляет умы научных работников.

Продолжилось мероприятие на главной площади Тимирязевской академии. Здесь студенты использовали современную форму самовыражения — флешмоб. (мю)