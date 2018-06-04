Ещё
Завершено изготовление трех спутников связи «Гонец»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершено изготовление трех спутников связи «Гонец» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Завершено изготовление трех спутников для единственной российской низкоорбитальной спутниковой системы связи «Гонец», сообщили РИА Новости на спутникостроительном предприятии «Информационные спутниковые системы» имени Решетнева" (ИСС).
Ранее генеральный директор ИСС Николай Тестоедов в интервью РИА Новости сообщил, что на хранении компании находится шесть спутников, изготовленных в 2016 и в 2018 годах, а к лету будет завершено изготовление еще трех космических аппаратов.
"В компании ИСС завершено изготовление очередной тройки спутников «Гонец-М», — рассказал представитель компании.
После изготовления спутники будут переданы на хранение. Сроки их запуска определит госкорпорация «Роскосмос». В этом году планируется запуск ранее изготовленной «троки» спутников этой системы, уточнил представитель ИСС.
"Гонец" — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.
Спутники малого класса «Гонец-М» выводятся на низкую круговую орбиту (около 1,5 тысячи километров над Землей) блоком по три аппарата. Спутники этой серии обеспечивают организацию связи с регистрацией сообщений в бортовом запоминающем устройстве, хранением и последующей передачей абоненту. В задачи спутников «Гонец-М» также входит обеспечение телефонной и факсимильной связи в зоне прямой радиовидимости пользователей.
В настоящее время группировка состоит из девяти спутников. Для полноценного функционирования ей нужно 12 космических аппаратов. В последний раз спутники «Гонец» запускали на орбиту в 2016 году.
РИА Новости: последние новости
Коммерческий пуск ракеты Falcon Heavy намечен на конец года, сообщили СМИ Астрономы нашли на Плутоне "дюны" из метанового песка В ОАК прокомментировали идею возобновить производство самолетов "Руслан"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили потерей Петербурга
Путин подписал ответ США
Россию решили вернуть в G833
Умерла Наталия Сорокина
Украина испытала пожирающую себя ракету28
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:54
СБУ «доказала» госизмену Савченко
Украина В мире
03:48
Путин подписал ответ США
Политика Конфликты
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
00:57
Возможности маткапитала расширили
Личный счет Общество
03:06
Пескова спросили про ситуацию с бензином
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение