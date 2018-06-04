Завершено изготовление трех спутников связи «Гонец»

Ранее генеральный директор ИСС Николай Тестоедов в интервью РИА Новости сообщил, что на хранении компании находится шесть спутников, изготовленных в 2016 и в 2018 годах, а к лету будет завершено изготовление еще трех космических аппаратов.

"В компании ИСС завершено изготовление очередной тройки спутников «Гонец-М», — рассказал представитель компании.

После изготовления спутники будут переданы на хранение. Сроки их запуска определит госкорпорация «Роскосмос» . В этом году планируется запуск ранее изготовленной «троки» спутников этой системы, уточнил представитель ИСС.

"Гонец" — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.

Спутники малого класса «Гонец-М» выводятся на низкую круговую орбиту (около 1,5 тысячи километров над Землей) блоком по три аппарата. Спутники этой серии обеспечивают организацию связи с регистрацией сообщений в бортовом запоминающем устройстве, хранением и последующей передачей абоненту. В задачи спутников «Гонец-М» также входит обеспечение телефонной и факсимильной связи в зоне прямой радиовидимости пользователей.

В настоящее время группировка состоит из девяти спутников. Для полноценного функционирования ей нужно 12 космических аппаратов. В последний раз спутники «Гонец» запускали на орбиту в 2016 году.