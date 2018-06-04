Найдены места во Вселенной, где возможна жизнь

Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде и Университета в Южном Квинсленде рассказали о местах в нашей Вселенной, где возможно существование внеземной жизни.

На сегодняшний день известно около сотни гигантских планет, спутники которых могут быть пригодны для жизни. Экосистемы этих лун вполне благоприятны для развития ранних форм жизни, пояснили ученые.

В Солнечной системе присутствует как минимум 175 лун, вращающихся вокруг восьми планет. И хотя большая часть из них сопровождает Юпитер и Сатурн, которые находятся далеко за пределами «зоны жизни», экзолуны могут находиться в более благоприятных условиях, — объяснили авторы исследования.

Сейчас не так уж и много космических научных программ направлены на изучение экзолун. А именно там, по мнению астрономов, есть большие шансы обнаружить внеземную жизнь.

Но изучение далеких объектов Вселенной — задача не из легких, к тому же, оборудование и наблюдение за телами вне зоны обитаемости Солнечной системы — процесс затратный.

Поиском экзопланет и экзолун астрономы занимаются сравнительно недавно. Первые планеты обнаружил телескоп «Кеплер» в 2009 году.

Сейчас ученые знают сотни экзопланет, 121 из них — газовые гиганты, вращающиеся вокруг своих звезд в зоне обитаемости. Эти луны могут быть пригодны для жизни, но доказать это крайне сложно.

Ученые собрали базу данных уже известных газовых гигантов и их спутников, и сейчас занимаются изучением их свойств.

Последующие изучения помогут добыть больше информации для разработки будущих телескопов, чтобы мы смогли обнаружить эти луны, изучать их свойства и искать признаки жизни, — заключили авторы.