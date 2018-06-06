«Союз МС-09» с футбольным мячом вышел на орбиту

Российский транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» вышел на орбиту. Сейчас он направляется к международной космической станции.

Роскосмосе сообщили, что отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошло в расчетное время.