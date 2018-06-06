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«Союз МС-09» с футбольным мячом вышел на орбиту
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«Союз МС-09» с футбольным мячом вышел на орбиту 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российский транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» вышел на орбиту. Сейчас он направляется к международной космической станции.
В Роскосмосе сообщили, что отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошло в расчетное время.
Ранее в среду «Союз МС-09» стартовал с космодрома Байконур. На борту корабля находятся один российский космонавт, а также немецкий и американский. В день финального матча чемпионата мира по футболу они сыграют дружеский матч мячом, который везут с собой.
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