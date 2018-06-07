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Роскосмос впервые показал на видео отсоединение «Союза» от ракеты
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Роскосмос впервые показал на видео отсоединение «Союза» от ракеты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Роскосмос" впервые показал видео, снятое с внешней камеры пилотируемого корабля «Союз МС-09».
Космическое судно запечатлено в момент его отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ».
Таким образом впервые были отработаны новые методы работы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения. В корпорации планируют и дальше использовать видео с бортовых камер во время пусков.
Это делается для популяризации космоса и для того, чтобы специалисты могли установить причины нештатных ситуаций при отделении кораблей от носителей. Так, 1 декабря 2016 года потерпел аварию грузовой корабль «Прогресс МС-04». Там проблема возникла как раз во время работы двигателей третьей ступени.
В среду ракета стартовала с «Байконура» на Международную космическую станцию. Корабль отправится к МКС по стандартной двухсуточной схеме и пристыкуется к малому исследовательскому модулю станции 8 июня.
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