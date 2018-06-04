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«Ракету‐самопожиратель» изобрели инженеры из Глазго. За ней будущее
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«Ракету‐самопожиратель» изобрели инженеры из Глазго. За ней будущее 

360tv.ru 54 минуты назад
Команда инженеров из британского Университета Глазго и украинских ученых придумала способ, как сделать запуск ракет с небольшими полезными нагрузками более доступным. Специалисты разработали так называемую «самодостаточную» ракету. Об этом сообщил журнал Science Alert.
По мнению ученых, «ракета-автофаг», или самопожиратель, могла бы легко отправлять небольшие спутники в космос. При этом планируется сократить необходимые для запуска затраты, а полезную нагрузку, наоборот, увеличить.
На сегодняшний день проблема, по словам инженеров, кроется в том, что резервуары-хранилища, содержащие пропелленты ракеты (боросодержащее ракетное топливо — ред.) многократно увеличивают полезную нагрузку космического корабля. Это снижает эффективность ракеты-носителя, а также добавляет проблему космического мусора: топливные баки являются одноразовыми и сбрасываются после выхода в космос.
Принцип работы двигателя «ракеты-афтофага» несколько другой. Он расходует свою собственную структуру во время подъема, из-за чего фактический объем грузоподъемности становится больше, а мусора на орбиту выбрасывается меньше.
«Тело ракеты составит сама выхлопная труба. По мере того, как транспортное средство поднимается, двигатель расходует «тело» от самого основания», — поясняют ученые. По сути, это означает потребление ракетной структуры в качестве топлива. Поэтому исчезнет и проблема чрезмерной структурной массы.
Команда ученых уже провела лабораторные исследования. И хотя их разработка находится в начальной стадии, инженеры надеются в будущем осуществить тестовый запуск.
«Следующим шагом будет обеспечение дальнейшего финансирования, чтобы понять, как двигатель может быть включен в ракеты-носителя», — заключили специалисты.
Корпорация Space X осуществила 11-й успешный запуск ракеты Falcone 9. Носитель выведет на орбиту европейский спутник связи. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
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