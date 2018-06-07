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Нижегородская область лидирует по числу получателей президентских грантов
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Нижегородская область лидирует по числу получателей президентских грантов 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Врио губернатора Глеб Никитин вручил свидетельства на право получения грантов президента РФ молодым нижегородским ученым, отметив, что регион является одним из лидеров в ПФО по количеству лауреатов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.
В число лауреатов от Нижегородской области в 2018 году вошли 15 человек. Победителями конкурса стали представители Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева, Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского и Приволжского исследовательского медицинского университета.
"Гранты для молодых ученых — это финансовая поддержка для продолжения научных исследований и это признание как самих молодых ученых, так и их научных школ, нижегородских вузов. И, конечно, это признание региона. По количеству лауреатов, получивших президентские гранты, Нижегородская область является одним из лидеров в ПФО. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем доказывать состоятельность и по-настоящему серьезный фундамент нашей школы, наших образовательных организаций", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
Поздравляя победителей, глава региона отметил, что в Нижегородской области постоянно оказывается поддержка молодым ученым в виде именных стипендий и грантов. В частности, 11 из 15 сегодняшних лауреатов президентских грантов в свое время получили стипендии Нижегородской области имени академика Разуваева.
"То есть мы видим некую преемственность признания", — подчеркнул глава региона.
Он напомнил, что в Нижегородской области действует система поддержки талантливой молодежи, важными направлениями которой являются областные именные стипендии и сессии молодых ученых, ежегодно проводимые региональным министерством образования для аспирантов и молодых ученых различных отраслей. Ежегодно из областного бюджета на выплату стипендий выделяется около 7 миллионов рублей.
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