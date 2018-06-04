Китайские ученые разработали сгибаемые аккумуляторы

Пекин, 4 июня / Синьхуа / — Китайские ученые заявили о разработке сгибаемых литий-серных аккумуляторов, предназначенных для гибкой интеллектуальной электроники.

В отличие от традиционных батарей, изготовляемых путем заливки жидких электролитов в твердые электроды, в новых батареях электролиты помещаются в ультратонкие металлические пластины, формирующие 3D-сети.

Китая. "Благодаря этой технологии электролиты не выпадут из сетей, как бы Вы ни сгибали и ни скручивали гибкие материалы", — пояснил Чжан Хунчжан, исследователь из Даляньского института химической физики при Академии наук

Открытие Чжан Хунчжана и шести его коллег было опубликовано в журнале Advanced Functional Materials в мае.

По словам Чжан Хунчжана, сгибаемая батарея, созданная на основе новой технологии, может повысить первоначальную удельную разрядную емкость до 1600 mAh, что в пять раз больше, чем у большинства литиевых батарей, доступных на рынке.

Он отметил, что новые аккумуляторы более стабильны и упруги и хорошо сохраняют заряд при сгибании и скручивании.

"Такие батареи легкие и имеют высокую плотность энергии. Они экономически эффективны с производственной точки зрения и имеют перспективы массового производства", — считает Чжан Хунчжан. -0-