Ещё
Китайские ученые разработали сгибаемые аккумуляторы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские ученые разработали сгибаемые аккумуляторы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 4 июня /Синьхуа/ — Китайские ученые заявили о разработке сгибаемых литий-серных аккумуляторов, предназначенных для гибкой интеллектуальной электроники.
В отличие от традиционных батарей, изготовляемых путем заливки жидких электролитов в твердые электроды, в новых батареях электролиты помещаются в ультратонкие металлические пластины, формирующие 3D-сети.
"Благодаря этой технологии электролиты не выпадут из сетей, как бы Вы ни сгибали и ни скручивали гибкие материалы", — пояснил Чжан Хунчжан, исследователь из Даляньского института химической физики при Академии наук Китая.
Открытие Чжан Хунчжана и шести его коллег было опубликовано в журнале Advanced Functional Materials в мае.
По словам Чжан Хунчжана, сгибаемая батарея, созданная на основе новой технологии, может повысить первоначальную удельную разрядную емкость до 1600 mAh, что в пять раз больше, чем у большинства литиевых батарей, доступных на рынке.
Он отметил, что новые аккумуляторы более стабильны и упруги и хорошо сохраняют заряд при сгибании и скручивании.
"Такие батареи легкие и имеют высокую плотность энергии. Они экономически эффективны с производственной точки зрения и имеют перспективы массового производства", — считает Чжан Хунчжан. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китайские астрономы освоили "первичные данные" для прогнозирования солнечных вспышек ЮНЕСКО будет поддерживать участие грузинских ученых и студентов в различных программах Китай запустил новый спутник наблюдения за поверхностью Земли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал ответ США293
Путин провел масштабные увольнения силовиков49
Киев выразил России протест40
Умерла Наталия Сорокина4
Россию решили вернуть в G8104
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
01:04
Путин провел масштабные увольнения силовиков
Политика
00:40
За шпионаж в РФ украинца посадили на 12 лет
Происшествия
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:39
Бабченко выставил счет за интервью
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:54
СБУ «доказала» госизмену Савченко
Украина В мире
03:48
Путин подписал ответ США
Политика Конфликты
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение