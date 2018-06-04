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В России создали материал с рекордной температурой плавления
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В России создали материал с рекордной температурой плавления 

Мир24 1 час назад
Фото: Алтайская правда
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения РАН создали перспективный тугоплавкий материал с рекордной температурой плавления, сообщается на сайте ДВФУ.
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