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Японский зонд начал завершающий этап полета к астероиду, где будут взяты образцы пород
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Японский зонд начал завершающий этап полета к астероиду, где будут взяты образцы пород 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Японский космический зонд «Хаябуса-2» ("Сокол-2") вышел на завершающий этап своего полета к астероиду Рюгу, на котором он должен совершить посадку. Об этом объявило в понедельник Аэрокосмическое агентство JAXA.
В воскресенье, как передает информационное агентство Kyodo, был отключен основной ионный двигатель зонда. Направление завершающего этапа полета будет корректироваться с помощью вспомогательного двигателя на химическом топливе. К астероиду аппарат должен подойти в период между 21 июня и 5 июля.
Рюгу диаметром всего 900 метров находится между Землей и Марсом. «Хаябуса-2» был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима.
Зонд должен взять на Рюгу образцы пород и вернуться на Землю. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной. На Землю «Хаябуса-2» весом около 600 кг должен вернуться в конце 2020 года.
Этот аппарат представляет собой модифицированную версию первого «Сокола», который впервые в истории науки сумел доставить на Землю материалы, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. К удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава «Сокол-1» отправился с такой миссией в мае 2003 года. За семь лет своего полета с Земли и обратно зонд проделал самое длинное в истории человечества путешествие (преодолел 6 млрд км).
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