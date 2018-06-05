В России появится собственная многоразовая ракета

Российские специалисты разработают отечественную многоразовую ракету — сейчас инженеры представили уже несколько вариантов её внешнего вида, сообщает «Русская планета».

Кроме того, эксперты космической отрасли предложили разнообразные варианты компоновки летательного аппарата в зависимости от аэродинамических характеристик и веса аппарата. Как только появится официальное решение о продолжении работы над проектом, инженеры приступят к техническому проектированию.

Предполагается, что в основе работы ракеты будет «самолётный» способ возвращения на Землю. Цикл будет включать старт ракеты, выход на конкретную высоту и автоматическую посадку. Первые испытания разработки должны пройти уже через четыре года.