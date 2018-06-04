Ученым удалось впервые распечатать роговицу человеческого глаза на 3D‐принтере

Ученые изобрели уникальную технику печати роговицы глаза. Это стало возможным благодаря созданию специальных «био-чернил» для 3D-принтера из коллагена и стволовых клеток. Об этом сообщил портал Tjournal.

Отмечается, что созданный учеными гель может быть использован даже в самых простых аппаратах. Весь процесс занимает 10 минут.

Роговица человеческого глаза — одна из важнейших частей зрительной системы. ЕЕ легко повредить, но очень трудно вылечить. Тысячи людей по всему миру находятся в очередях на трансплантацию, а такое изобретение может решить данную проблему уже в ближайшие годы.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии создали материал, который может восстанавливать зубную эмаль. Исследователи предполагают, что благодаря новому материалу зубы смогут сохраняться на протяжении десятилетий. Кроме того, разработка может противостоять не только кислой пище или напиткам, но и экстремальным температурам.