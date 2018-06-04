Река в Аргентине окрасилась в алый цвет, таинственная аномалия 

Перемены в реке произошли всего за одну ночь и местные жители были очень напуганы тем, что вода по цвету стала кроваво-красной. Странные явления происходят по всей планете и многие люди напуганы изменениями, которые не всегда способны объяснить учёные. Так произошло и с рекой Парана, которая протекает в городе Буэнос-Айрес. Для того, чтобы узнать причину моментального окраса воды в алый цвет, учёные взяли пробы воды, но результат пока не известен. Изначальная версия была в том, что причиной окраса воды в реке могли послужить водоросли, но после начального анализа эта версия была опровергнута. Была выдвинута ещё одна версия окраса, а именно большое количество отходов от предприятий, которые вымыли подземные воды и они попали в реку, в результате чего поменялся цвет воды. Пока учёные выясняют причины, к реке категорически запрещено приближаться, вода может быть токсична и опасна для здоровья людей.