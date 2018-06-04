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СМИ: Учёные исследуют влияние тяжёлых изотопов на членов экипажа МКС
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СМИ: Учёные исследуют влияние тяжёлых изотопов на членов экипажа МКС 

RT на русском 21 минуту назад
В российском сегменте Международной космической станции (МКС) планируют исследовать влияние тяжёлых изотопов на организм членов экипажа. Об этом пишет газета «Известия».
Исследование на МКС планируется провести в 2019 году. Учёные получат пробы атмосферы станции на корабле «Союз-МС».
В ходе эксперимента специалисты планируют получить данные о влиянии тяжёлых изотопов на здоровье космонавтов и на работу электронного оборудования.
Тяжёлые изотопы образуются в ходе работы установок для производства кислорода и очистки воздуха от углекислого газа.
«Их скопление в клетках способствует развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — сообщила первый заместитель заведующего кафедрой холодильной, криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения МГТУ имени Баумана Анастасия Казакова.
Ранее российские космонавты сыграли на МКС в футбол.
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