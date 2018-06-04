СМИ: Учёные исследуют влияние тяжёлых изотопов на членов экипажа МКС

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) планируют исследовать влияние тяжёлых изотопов на организм членов экипажа. Об этом пишет газета «Известия»

Исследование на МКС планируется провести в 2019 году. Учёные получат пробы атмосферы станции на корабле «Союз-МС».

В ходе эксперимента специалисты планируют получить данные о влиянии тяжёлых изотопов на здоровье космонавтов и на работу электронного оборудования.

Тяжёлые изотопы образуются в ходе работы установок для производства кислорода и очистки воздуха от углекислого газа.

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Ранее российские космонавты сыграли на МКС в футбол.