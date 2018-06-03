Татьяна Голикова может принять участие в заседании президиума РАН 5 июня

"Если ничего не произойдёт по изменению графика, то да", — сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о планах Голиковой посетить заседание президиума.

Ранее президент РАН Александр Сергеев рассказал, что на предстоящем президиуме Академии будут, в том числе, рассмотрены проблемы отечественных научных журналов. С докладом на эту тему выступит вице-президент РАН Алексей Хохлов . Среди основных проблем российской научной периодики глава РАН назвал низкую цитируемость, отсутствие англоязычных вариантов изданий и слаборазвитые электронные версии.

Члены авторитетного научного клуба «1 июля» ранее обратились к президиуму РАН и президенту Академии с предложением собрать внеочередное общее собрание Российской академии наук для обсуждения вопросов, связанных с образованием Министерства науки и высшего образования.

Клуб «1 июля» был образован в 2013 году. В него вошли академики и ученые, которые выступили против реформы РАН, в частности, против решения передать академические институты в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Члены клуба подготовили несколько предложений, связанных с реформой российской науки. В частности, ученые считают, что необходимо сохранить единую систему институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями и подготовкой научных кадров под общим руководством РАН.

Академики и ученые также предлагают образовать при президенте РАН общественный совет по развитию фундаментальной науки и научного образования, в который войдут директора и научные руководители институтов, ведущие ученые, руководители научных школ и научных кафедр ведущих высших учебных заведений «с целью координации действий и выработки единых позиций для представления российскому обществу и руководству».