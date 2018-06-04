Ещё
НАСА отправит зонд для изучения оборонительных рубежей Солнечной системы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
России пригрозили потерей Петербурга
России пригрозили потерей Петербурга

НАСА отправит зонд для изучения оборонительных рубежей Солнечной системы 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
В 2024 году NASA запустит аппарат IMAP для изучения границ гелиосферы. Об этом сообщается на сайте агентства.
Напомним, что гелиосфера — это область пространства, из которой солнечный ветер вытесняет межзвёздную плазму. Её граница находится примерно в сто раз дальше от Солнца, чем Земля. Именно эту линию многие специалисты склонны считать рубежом Солнечной системы, который, конечно же, является весьма условным и не обозначен пограничными столбами.
Здесь давление солнечного ветра обращает вспять большую часть космических лучей, приходящих с просторов Галактики. Напомним, что этот поток частиц фактически представляет собой радиацию, смертельно опасную для всего живого. Без помощи со стороны солнечного ветра с его отражением не справилось бы и магнитное поле Земли.
"Эта граница — место, где наше Солнце многое делает для нашей защиты. IMAP имеет решающее значение для расширения нашего понимания того, как работает этот космический фильтр", — говорит Деннис Андрусик (Dennis Andrucyk), заместитель помощника администратора NASA по научным миссиям.
IMAP — это аббревиатура словосочетания Interstellar Mapping and Acceleration Probe. На русский язык название миссии можно перевести как «Зонд, который проведёт межзвёздное картирование и изучение ускорения». О каком ускорении идёт речь, поясним ниже.
Для выполнения поставленных перед ним задач аппарату, впрочем, вовсе не потребуется отправляться за орбиту Плутона. Он будет находиться всего в полутора миллионах километров от Земли, то есть в десять раз ближе, чем Солнце.
Зонд будет улавливать те частицы галактического происхождения, которые всё же просочились сквозь «космическую броню». Они послужат своего рода УЗИ или рентгеном, просвечивающим границы гелиосферы и несущим информацию о них. В частности, специалисты надеются изучить странные структуры, обнаруженные предыдущими миссиями, в том числе IBEX, INCA и «Вояджером-1». Кроме того, IMAP создаст глобальную карту рубежей гелиосферы с беспрецедентной детализацией.
Другая задача миссии — изучить механизмы ускорения космических лучей в гелиосфере, с чем и связано слово «ускорение» в её названии.
Планируется, что зонд будет нести на борту десять научных приборов для изучения состава частиц, распределения их по энергиям, измерения магнитного поля и других задач.
О проекте IMAP впервые заговорили в 2016 году, в конце следующего года проект был подан на конкурс NASA в числе многих других концепций, и вот на днях получил одобрение. Стоимость аппарата оценивается в 492 миллиона долларов США. В эту сумму не входят расходы на запуск и стоимость ракеты-носителя.
К слову, «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) ранее писали о космическом аппарате, который подойдёт к Солнцу на рекордное расстояние. Говорили мы и об открытиях, сделанных уже запущенными аппаратами, например, о возможном механизме нагрева короны.
Вести.Ru: последние новости
Выпуск "Руслана" могут возобновить под другим брендом Сенсоры под "кожей": для роботов создали нервную систему "Новое 11 сентября": эксперты прогнозируют разрушительную кибератаку на США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили потерей Петербурга303
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской370
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым13
Путин успокоил Евросоюз148
Скончался Леонид Неведомский12
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
04:10
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб
Шоу-бизнес Другое
03:45
«Путин получает всё, а США — ничего»
В мире Политика
01:45
России пригрозили потерей Петербурга
В мире Прибалтика
01:36
Скончался Леонид Неведомский
Происшествия
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:03
Забита последняя свая Крымского моста
Общество Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение