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Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Астрофизикам США удалось обнаружить небольшой астероид 2018 LA, который направлялся к Земле. Благодаря полученным данным ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене рассчитали траекторию полета небесного тела и установили место и точное время его вхождения в атмосферу планеты — в небе над юго-восточной Африкой.
Как говорится в официальном сообщении НАСА, астероид, размером с валун и обозначенный 2018 LA, был обнаружен утром 2 июня при помощи автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey. Небесное тело года еще находилось за Луной.
"Открытие астероида 2018 LA — стало третьим случаем, когда астероид был обнаружен на траектории удара", — заявил специалист центра Околоземных исследований объектов Пол Чодас.
Астероид оценивался как небольшой — всего лишь около шести футов (два метра) в поперечнике.
Данные по его орбите были обработаны алгоритмами Scout в центре планетарной обороны НАСА и переданы другим астрономам для повторной проверки. Благодаря этому ученые смогли вычислить точную траекторию движения 2018 LA и установить примерное время и место падения — юго-восточная Африка.
Как и рассчитали астрофизики, астероид сгорел в верхних слоях атмосферы, но его падение успели снять на камеры тысячи жителей Ботсваны и других стран Африки.
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