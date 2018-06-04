Ещё
NASA обнаружило неизвестный астероид за несколько часов до его взрыва над Африкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA обнаружило неизвестный астероид за несколько часов до его взрыва над Африкой 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Небольшой околоземный астероид 2018 LA открыли астрономы NASA. Правда, специалисты его обнаружили за несколько часов до того, как он сгорел в атмосфере Земли и взорвался в небе над Африкой. Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.
«Этот астероид стал лишь третьим околоземным объектом, который мы нашли до того, как он столкнулся с Землей. Вдобавок, нам лишь во второй раз удалось предсказать то, что подобное небесное тело упадет на нашу планету задолго до того, как это произойдет в реальности», — рассказал один из работников реактивного движения NASA в Пасадене Пол Чодас.
Специалисты NASА, «Роскосмоса» и других космических, агентств мира работают над тем, чтобы обнаруживать астероиды до их подлета к Земле. Эксперты также задумываются над созданием средств для «космической обороны». Так, год назад сотрудники NASA презентовали систему Scout. Она способна находить относительно небольшие астероиды диаметром в 30 метров за несколько дней до их сближения с человеческой планетой.
Агентство NASA опубликовало видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца. При просмотре ролика на Солнце можно увидеть большую корональную дыру, которая обращена в сторону Земли. Корональные дыры — это области в солнечной короне, в которых понижены плотность и температура плазмы.
360tv.ru: последние новости
Россия задумалась о возобновлении производства самолетов Ан‐124 Ученые нашли способ восстанавливать зубную эмаль «Ракету‐самопожиратель» изобрели инженеры из Глазго. За ней будущее
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым7
Путин успокоил Евросоюз144
Место, где остановилось время: трагедия «Арзамас-1»7
Дерипаска обратился за помощью к Ротшильдам17
Жестокая ошибка. «Я решил — сейчас убивать будут»48
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
08:58
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
03:45
«Путин получает всё, а США — ничего»
В мире Политика
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
04:35
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым
Шоу-бизнес
00:44
Авиакомпании сокращают число рейсов в Крым
Общество
01:32
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку
Общество
04:34
Сахалинцы захотели «крымского счастья»
Политика Другое
04:02
«Мы попадаем под удар первыми»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение