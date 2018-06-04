NASA обнаружило неизвестный астероид за несколько часов до его взрыва над Африкой

Небольшой околоземный астероид 2018 LA открыли астрономы NASA . Правда, специалисты его обнаружили за несколько часов до того, как он сгорел в атмосфере Земли и взорвался в небе над Африкой. Об этом сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

«Этот астероид стал лишь третьим околоземным объектом, который мы нашли до того, как он столкнулся с Землей. Вдобавок, нам лишь во второй раз удалось предсказать то, что подобное небесное тело упадет на нашу планету задолго до того, как это произойдет в реальности», — рассказал один из работников реактивного движения NASA в Пасадене Пол Чодас

Специалисты NASА, «Роскосмоса» и других космических, агентств мира работают над тем, чтобы обнаруживать астероиды до их подлета к Земле. Эксперты также задумываются над созданием средств для «космической обороны». Так, год назад сотрудники NASA презентовали систему Scout. Она способна находить относительно небольшие астероиды диаметром в 30 метров за несколько дней до их сближения с человеческой планетой.

Агентство NASA опубликовало видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца. При просмотре ролика на Солнце можно увидеть большую корональную дыру, которая обращена в сторону Земли. Корональные дыры — это области в солнечной короне, в которых понижены плотность и температура плазмы.