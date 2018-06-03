Сенсоры под «кожей»: для роботов создали нервную систему

Южнокорейские и американские ученые (Сеульский национальный университет, Стэнфордский универститет) придумали сенсорную систему для роботов. Датчики, размещенные под "кожей" роботов, будут отправлять сигналы в "мозг", который обработает полученную информацию и выдаст ответ.

Профессор Стэнфордского университета Чжэнань Бао опубликовал в журнале Science journal статью, в которой указал, что "нервная система" роботов копирует человеческую.

В результате чего робот становится еще больше похож на человека.