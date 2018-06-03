Ещё
Сенсоры под «кожей»: для роботов создали нервную систему
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенсоры под «кожей»: для роботов создали нервную систему 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Shutterstock.com
Южнокорейские и американские ученые (Сеульский национальный университет, Стэнфордский универститет) придумали сенсорную систему для роботов. Датчики, размещенные под "кожей" роботов, будут отправлять сигналы в "мозг", который обработает полученную информацию и выдаст ответ.
Профессор Стэнфордского университета Чжэнань Бао опубликовал в журнале Science journal статью, в которой указал, что "нервная система" роботов копирует человеческую.
В результате чего робот становится еще больше похож на человека.
Ранее швейцарские ученые говорили о новых ультратонких и гибких пластиковых проводниках. В планах — создание тактильности на кончиках "пальцев" роботов, передает ТАСС.
Вести.Ru: последние новости
"Новое 11 сентября": эксперты прогнозируют разрушительную кибератаку на США Непросто, но решаемо: ОАК прокомментировала перезапуск производства "Русланов" Знаменитое столкновение нейтронных звёзд породило самую маленькую чёрную дыру в истории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австрия закроет небо из-за Путина411
«Они все равно умрут, без вариантов»150
«Смертельное пике»: как падал Ту-14454
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко126
Мировые перевозчики заявили об «очень плохой новости»83
Видео
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
04:15
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко
СНГ В мире
06:22
Австрия закроет небо из-за Путина
Политика В мире
03:13
«Креатив с гробами»: новая акция в Киеве
В мире Статьи
01:09
Москву «затопит» в июне
Общество Новости Москвы
03:01
Школьник задал Путину вопрос и «остался в очереди»
Общество Политика
00:17
Агент ФБР сделал сальто на танцполе и выстрелил в зрителя
Происшествия Вещи
00:46
Дапкунайте распугала гостей «Кинотавра»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение