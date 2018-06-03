Ученые из Южной Кореи и США создали «нервную систему» для роботов 

ПЕКИН, 3 июня. /ТАСС/. Ученые создали нервную систему для роботов. С ее помощью они смогут чувствовать прикосновение к себе самим или соприкосновение с объектом, с которым они в данный момент контактируют или работают. Как сообщило агентство «Синьхуа», эту систему придумали южнокорейские ученые из Сеульского национального университета и их американские коллеги из Стэнфордского.
Разработка представляет собой сенсорную систему, которая разместят под «кожей» роботов. Специальный датчик ощутит прикосновение, сигнал от него уйдет к «мозгу» робота, который считает полученную информацию, смоделирует реакцию на прикосновение и вызовет ответные действия в зависимости от ситуации.
Как сообщил в статье, опубликованной в журнале Science journal один из разработчиков системы профессор Стэнфордского университета Чжэнань Бао, «нервная система» роботов копирует человеческую, при которой сенсорные окончания на поверхности кожи подают сигналы в человеческий мозг, а тот отдает команды мускульной системе и заставляет человека действовать. Робот, таким образом, станет более похожим на человека в плане реагирования на внешние раздражители и ответные действия, запрограммированные в его электронном мозгу.
Работы над созданием такой системы для роботов идут уже не первый год. Ранее исследователи из Швейцарии рассказали о новых ультратонких и гибких пластиковых проводниках. По из замыслу они могут стать основой нервной системы роботов. Встроенные проводники из пластика могут отправлять электронные сигналы в ответ на прикосновение. На очереди ученых дальнейшие работы по созданию таких тонких нервных окончаний на кончиках «пальцев» роботов, которые приблизятся к тактильности человеческих.