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Выпускник КФУ усомнился в теории происхождения лунного кратера Тихо
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Выпускник КФУ усомнился в теории происхождения лунного кратера Тихо 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Выпускник Казанского федерального университета Ренат Салимов создал трехмерную модель кратера Тихо. Особенности «лунных озер» Салимов изучал во время учебы в университете, сообщает Татар-информ со ссылкой на пресс-службу КФУ. Кратер Тихо диаметром в 85 километров, по мнению многих ученых, наиболее подходящее место для строительства лунной базы. Этим обусловлен и интерес Салимова к объекту. По всей видимости, кратер образовался относительно недавно — около 108 миллионов лет назад, вследствие метеоритного удара. Однако Ренат в своих исследованиях пришел к иным выводам. Он создал две трехмерные модели с интервалом в 46 лет, где заметны расплавы, сформировавшие бассейны «озер». Отдельно была построена модель центрального пика кратера, который возвышается на 2 километра над поверхностью. Пик, как объясняет Салимов, очень похож на земную скалу, и есть вероятность, что он появился не вследствие метеоритного удара. Таким образом, и у кратера могла быть совершенно иная предыстория. В магистратуре КФУ Салимов планирует продолжить свои исследования.
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