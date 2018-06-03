Выпускник КФУ усомнился в теории происхождения лунного кратера Тихо 

Выпускник Казанского федерального университета Ренат Салимов создал трехмерную модель кратера Тихо. Особенности «лунных озер» Салимов изучал во время учебы в университете, сообщает Татар-информ со ссылкой на пресс-службу КФУ. Кратер Тихо диаметром в 85 километров, по мнению многих ученых, наиболее подходящее место для строительства лунной базы. Этим обусловлен и интерес Салимова к объекту. По всей видимости, кратер образовался относительно недавно — около 108 миллионов лет назад, вследствие метеоритного удара. Однако Ренат в своих исследованиях пришел к иным выводам. Он создал две трехмерные модели с интервалом в 46 лет, где заметны расплавы, сформировавшие бассейны «озер». Отдельно была построена модель центрального пика кратера, который возвышается на 2 километра над поверхностью. Пик, как объясняет Салимов, очень похож на земную скалу, и есть вероятность, что он появился не вследствие метеоритного удара. Таким образом, и у кратера могла быть совершенно иная предыстория. В магистратуре КФУ Салимов планирует продолжить свои исследования.