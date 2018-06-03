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Ученые: в 2018 году Земле предстоит Великое противостояние Марса
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Ученые: в 2018 году Земле предстоит Великое противостояние Марса 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
О грядущем Великом противостоянии Марса рассказали астрономы. Специалисты уверены, что 27 июля можно будет понаблюдать за редчайшим астрономическим событием, когда Марс приблизится к Земле на максимально близкое расстояние. Феномен получил название «Великое противостояние Марса», наблюдать его можно один раз в 15-17 лет.
В день «икс» расстояние между Марсом и землей сократиться до 0,39 а.е. (или 57,8 млн км). Последний раз подобные показатели были зафиксированы в 2003 году, сообщает Vladtime.ru.
Особенную важность данное уникальнейшее событие имеет для космонавтики. Во время Великого противостояния космический аппарат сможет добраться до Марса всего за четыре месяца. При этом обычно время космического путешествия составляет от 16 месяцев до двух лет.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что ученые нашли на Марсе нефтяные залежи. Уникальное открытие сделали астрономы благодаря зонду Opportunity. Сообщается, что устройство зафиксировало на Красной планете нефтяные залежи в объеме более 2000 млрд баррелей. Для сравнения: уровень добычи нефти на Земле в период с 2014 по 2015 год составил 1700 млрд баррелей
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