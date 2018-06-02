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Ученые создали материал, способный восстановить зубную эмаль
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Ученые создали материал, способный восстановить зубную эмаль 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты полагают, что в основе их открытия лежит способ использовать белки для управления и руководства процессом минерализации.
Ученые заявили, что разработали материал, который может восстановить зубную эмаль, а также предотвратить гниение зубов в будущем.
Эмаль покрывает наружную часть зубов, а также является самой твердой тканью в человеческом организме. Она может противостоять экстремальным температурам, кислой пище и напиткам. С ее помощью зубы могут сохраняться десятилетиями.
При этом, если зубная эмаль потеряна, ее не возможно восстановить. Это приводит к потере зубов. Сотрудники Лондонского университета королевы Марии утверждают, что нашли способ выращивания тканей минерализованного материала, способного послужить «ступенькой» в дальнейшей работе ученых по регенерации твердых тканей, в том числе зубной эмали и костей.
Эксперты обнаружили белок, который вызывает рост кристаллов такой же, какой есть, когда в теле развивается зубная эмаль. Эксперты полагают, что в основе их открытия лежит способ использовать белки для управления и руководства процессом минерализации.
Итоги исследования опубликованы на сайте Phys.org.
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