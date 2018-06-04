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Ученые нашли способ восстановить зубную эмаль
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Ученые нашли способ восстановить зубную эмаль 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: BitCryptoNews
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ученые из Лондонского университета Королевы Марии в Великобритании разработали материал, способный восстанавливать зубную эмаль, пишет журнал Nature Communications.
Ранее считалось, что если зубная эмаль подвергается повреждениям, то восстановить ее невозможно, и это может привести к потере зубов.
Отмечается, что новый материал по структуре и свойствам схож с зубной эмалью. При его разработке задействовали белок, который вызывает рост кристаллов.
Новое вещество может противостоять экстремальным температурам, кислой пище и напиткам, а также позволит зубам сохраняться в хорошем состоянии на протяжении десятилетий.
По заявлениям ученых, с помощью разработанного вещества в будущем можно добиться большого прогресса в регенерации твердых тканей и даже предотвратить гниение зубов.
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