Ученые нашли способ восстановить зубную эмаль

МОСКВА , 4 июн — РИА Новости . Ученые из Лондонского университета Королевы Марии в Великобритании разработали материал, способный восстанавливать зубную эмаль, пишет журнал Nature Communications.

Ранее считалось, что если зубная эмаль подвергается повреждениям, то восстановить ее невозможно, и это может привести к потере зубов.

Отмечается, что новый материал по структуре и свойствам схож с зубной эмалью. При его разработке задействовали белок, который вызывает рост кристаллов.

Новое вещество может противостоять экстремальным температурам, кислой пище и напиткам, а также позволит зубам сохраняться в хорошем состоянии на протяжении десятилетий.

По заявлениям ученых, с помощью разработанного вещества в будущем можно добиться большого прогресса в регенерации твердых тканей и даже предотвратить гниение зубов.