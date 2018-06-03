Ученые нашли способ восстанавливать зубную эмаль

Ученые из Лондонского университета королевы Марии создали материал, который может восстанавливать зубную эмаль. Статья была опубликована в журнале Nature Communication.

По словам исследователей, разработка по своей структуре и свойствам напоминает зубную эмаль.

Ученые предполагают, что благодаря новому материалу зубы смогут сохраняться на протяжении десятилетий. Кроме того, разработка может противостоять не только кислой пище или напиткам, но и экстремальным температурам.

Для создания нового материала был применен белок, благодаря которому происходит рост кристаллов. Само вещество начинает вырабатываться в человеческом организме в тот момент, когда формируются зубы.

По мнению ученых, благодаря открытию в будущем станет возможно предотвращать даже гниение зубов.