Ученые нашли способ восстанавливать зубную эмаль 

Ученые из Лондонского университета королевы Марии создали материал, который может восстанавливать зубную эмаль. Статья была опубликована в журнале Nature Communication.
По словам исследователей, разработка по своей структуре и свойствам напоминает зубную эмаль.
Ученые предполагают, что благодаря новому материалу зубы смогут сохраняться на протяжении десятилетий. Кроме того, разработка может противостоять не только кислой пище или напиткам, но и экстремальным температурам.
Для создания нового материала был применен белок, благодаря которому происходит рост кристаллов. Само вещество начинает вырабатываться в человеческом организме в тот момент, когда формируются зубы.
По мнению ученых, благодаря открытию в будущем станет возможно предотвращать даже гниение зубов.
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