Создан материал для восстановления зубной эмали

Международная группа химиков из Лондонского университета королевы Марии ( Великобритания ) создала уникальный состав, который может синтезировать зубную эмаль. Об этом сообщает Nature Communications.

Искусственная ткань успешно прошла испытания. Опытным путем доказано, что материал способен выдерживать экстремальные температуры, воздействие кислой пищи и напитков.

Эксперты выявили белок, который способствует росту кристаллов, схожий с развитием зубной эмали. В качестве матрицы для кристаллизации ученые использовали рекомбинантные белковые соединения. Они изменяли степень упорядоченности структуры: из упорядоченного в разупорядоченное состояние. Это помогло вырастить инновационный материал.

Ученые отмечают, что параметры синтеза можно программировать. Так, варьируя их, можно получить пленку или мембрану с разными твердостью и прочностью.

Специалисты надеются, что их метод станет основой для процедуры восстановления поврежденных участков зубов. Химики уверяют, что регенерация твердых тканей будет возможна даже на сложных участках, где зубная эмаль серьезно разрушена.

Ранее российские ученые совместно с коллегами из Австралии провели исследование, в ходе которого обнаружили вещества, свидетельствующие о первых признаках развития кариеса. Специалисты узнали, как можно предотвратить это распространенное заболевание зубов.

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