Ещё
Создан материал для восстановления зубной эмали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создан материал для восстановления зубной эмали 

Мир24 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Международная группа химиков из Лондонского университета королевы Марии (Великобритания) создала уникальный состав, который может синтезировать зубную эмаль. Об этом сообщает Nature Communications.
Искусственная ткань успешно прошла испытания. Опытным путем доказано, что материал способен выдерживать экстремальные температуры, воздействие кислой пищи и напитков.
Эксперты выявили белок, который способствует росту кристаллов, схожий с развитием зубной эмали. В качестве матрицы для кристаллизации ученые использовали рекомбинантные белковые соединения. Они изменяли степень упорядоченности структуры: из упорядоченного в разупорядоченное состояние. Это помогло вырастить инновационный материал.
Ученые отмечают, что параметры синтеза можно программировать. Так, варьируя их, можно получить пленку или мембрану с разными твердостью и прочностью.
Специалисты надеются, что их метод станет основой для процедуры восстановления поврежденных участков зубов. Химики уверяют, что регенерация твердых тканей будет возможна даже на сложных участках, где зубная эмаль серьезно разрушена.
Ранее российские ученые совместно с коллегами из Австралии провели исследование, в ходе которого обнаружили вещества, свидетельствующие о первых признаках развития кариеса. Специалисты узнали, как можно предотвратить это распространенное заболевание зубов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Роскосмос: Страны ЕАЭС создадут совместную группировку спутников ДЗЗ Создана краска для волос на основе черной смородины Искусственный интеллект может заставить таракана двигать ногами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К посольству России в Киеве принесли гробы336
Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик323
Американские военные взорвут Boeing 77763
«В этой войне победивших не будет»22
Миру грозит новая военная операция504
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
01:16
«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
Политика
03:38
Раскрыто содержание «списка Бабченко»
Украина В мире
00:28
Погоню полицейских за медведем сняли на видео
Происшествия
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Другое
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение